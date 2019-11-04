Son Dakika Haberleri: Adana'da modern hayvan barınağı için geri sayım başladı
Son Dakika Güncel Adana'da modern hayvan barınağı için geri sayım başladı

Adana'da modern hayvan barınağı için geri sayım başladı

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen yeni ve modern hayvan barınağının hizmete girmesi için sayılı günler kaldı.

Adana'da modern hayvan barınağı için geri sayım başladı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen yeni ve modern hayvan barınağının hizmete girmesi için sayılı günler kaldı.


Hayvan barınağının personelinin çalışmaları, terk edilmiş, kötü muamele görmüş, canları tehlike altında olan birçok hayvanı hayata döndürdü. Vatandaşların 153 hattı üzerinden yaptığı ihbar ve rutin kontroller sırasında yaralı ve acil hastalığı olan sokak hayvanları ekipler tarafından toplanarak hayvan barınağına getirilerek burada tıbbi müdahalesi yapılan hayvanların iyileşme süreci deneyimli ekipler tarafından izleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından ise hayvanlar tekrar doğal hayata bırakılıyor. Doğal hayatta yaşama olanağı olmayan hayvanlar ise hayatlarının geri kalanını hayvan barınağında geçiriyor. Sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı barınakta hayvanlar ameliyat edilerek eski sağlıklarına kavuşturuluyor.


Sokak hayvanlarına daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, 117 dönüm arazi üzerine kurulu, tamamlandığında Türkiye'nin en modern hayvan barınaklarından biri olacak tesis için çalışmalarına hız verdi. İçerisinde kedi ve köpek evi, ameliyathane, klinik, aşılama, kısırlaştırma, at ve eşekler için haralar, mutfak, soğuk hava deposu, kafeterya, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu hayvan barınağının hizmete girmesi ile birlikte sokak hayvanları daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda yaşamını sürdürecek. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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