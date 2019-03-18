Son Dakika Haberleri: Adana'da Motosiklet Atık Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Adana'da Motosiklet Atık Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

12 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde, motosikletin atık su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da Motosiklet Atık Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde, motosikletin atık su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde Uğur Y'nin kullandığı 01 BFN 91 plakalı motosiklet atık su kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, yaralanan Uğur Y. ile motosiklette bulunan 2 kişiyi kanaldan çıkardı.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

İncelemenin ardından motosiklet çekici yardımıyla çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel
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