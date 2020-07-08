Adana'da motosiklet çalan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adana'da park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde park halindeki 07 FUC 09 plakalı motosikletinin çalındığı ihbarında bulundu.

Bu sırada mahallede devriye görevi yapan polis ekipleri, 2 şüphelinin kilitli olduğu halde bir motosikleti sürükleyerek götürdüğünü görünce "dur" ihbarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen motosikleti bırakarak ara sokaklara kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan ve yaşlarının küçük olduğu belirlenen şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine gelen ve motosikletin damadına ait olduğunu söyleyen Hamdiye Güneş, "Polisten, devletten Allah razı olsun. Allah polise zeval vermesin" diyerek teşekkür etti.