Motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark eden S.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu.
Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği hırsızlık şüphelisi V.M.T'yi (27) evine yaptığı baskınla gözaltına aldı.
Motosikleti çaldıktan sonra 250 liraya sattığını söyleyen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin motosikleti götürmesi bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Kaynak: AA
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