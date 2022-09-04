Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldırdılar

04.09.2022 10:31
Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldırdılar

Adana'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla aranan 3 kişi düzenlenen baskınla yakalandı.

Adana'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla aranan 3 kişi düzenlenen baskınla yakalandı. Hırsızlık suçundan geçen ay tahliye olduktan sonra gözaltına alınan zanlıların motosikleti çalma anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 12 motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki motosikletleri düz kontak yapıp çalıştırdıktan sonra çaldığını, iki kişinin de gözcülük yaptığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekipler, şüphelilerin, hiç suç kaydı bulunmayan N.S. (22) ile arkadaşları A.C.B. (15) ve E.G. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise motosikletler bulunamadı.

Emniyete götürülen şüphelilerden A.C.B. ile E.G.'nin, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinde tanıştıkları ve geçen ay tahliye oldukları öğrenildi. E.G., sorgusunda, "Polis tarafından tanındığımız için motosikletleri biz çalmadık. Mahallede tanıştığımız Nevzat'a çaldırdık" dedi. Şüpheli Nevzat S. ise "Bir motosiklet çaldıktan sonra 2 gün bekledim. Yakalanmadığımı anlayınca çalmaya devam ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S., A.C.B. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldırdılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
09:18 Bakan Soylu Diyarbakır Lice'de! Bırkleyn Mağaraları'nda türkülere eşlik edip halay çekti
09:12 Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın
09:10 Cinsel ürünler satan mağazasına giren ünlü modelin bacağında morluklar görüldü
08:40 Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum
08:55 Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
08:06 10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu
01:29 Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 10:32:58. #1.13#
SON DAKİKA: Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement