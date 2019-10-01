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Adana'da motosiklet denetimleri

22 dakika önce

Adana'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimlerinde 8 bin 711 sürücüye para cezası uygulandı, bin 553 motosiklet trafikten men edildi, 205 çalıntı motosiklet bulundu.

Adana'da motosiklet denetimleri, System.String[]

Adana'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimlerinde 8 bin 711 sürücüye para cezası uygulandı, bin 553 motosiklet trafikten men edildi, 205 çalıntı motosiklet bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde son 10 günde motosikletlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre kusuru bulunan 8 bin 711 sürücüye 5 milyon 839 bin 618 liralık ceza uygulandı, bin 553 motosiklet trafikten men edildi, çalıntı olduğu tespit edilen 205 motosiklet bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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