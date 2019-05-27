Son Dakika Haberleri: Adana'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adana'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

3 saat önce

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'da motosiklet devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ebubekir Besen'in kullandığı 06 DU 3946 plakalı motosiklet, Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda devrildi.
Kazada yaralanan Besen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:07 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Paşa, Yüreğir, Merkez, Adana, Güncel
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