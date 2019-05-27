Adana'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
3 saat önce
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:07 Kaynak: AA
'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ebubekir Besen'in kullandığı 06 DU 3946 plakalı motosiklet, Merkez Yüreğir
ilçesi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda devrildi.
Kazada yaralanan Besen, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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