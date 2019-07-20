Son Dakika Haberleri: Adana'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Adana'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

15 dakika önce

Adana'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Adana'da motosiklet devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Adana'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Abdullah Çulha'nın kullandığı 01 AJK 97 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçtan düşen Çulha, başını kaldırım taşına çarparak, ağır yaralandı.
Çulha, ambulansla Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Abdullah Çulha, Menderes, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:50 Kaynak: AA
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