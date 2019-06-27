Son Dakika Haberleri: Adana'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Adana'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Adana'da motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Adana'da motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 YD 408 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Çatalan Sokak'ta yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada motosiklette bulunan Kemal Büyüktürkeri ile Özgür Coşkun yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun kurtarılamadı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Büyüktürkeri'nin ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Menderes, Çukurova, Adana, Güncel
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