Adana'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Öte yandan, kaza yerine gelen ölen sürücünün yakınları gözyaşı döktü.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Hannure idaresindeki 01 MA 5036 plakalı motosiklet, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'ndaki kavşakta, Abdullah Türkbey'in kullandığı 01 ABL 205 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Adana 'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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