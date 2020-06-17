Adana'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Hannure idaresindeki 01 MA 5036 plakalı motosiklet, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'ndaki kavşakta, Abdullah Türkbey'in kullandığı 01 ABL 205 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Muhammet Hannure olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza yerine gelen ölen sürücünün yakınları gözyaşı döktü.
İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.