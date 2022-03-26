Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

26.03.2022 07:44
Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İ.Ç'nin kullandığı 80 AAR 518 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 NVC 39 plakalı otomobille, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada İ.Ç. ile motosiklette bulunan arkadaşı G.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Otomobil, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika


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