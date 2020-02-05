Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü

6 saat önce

Adana'da motosikletiyle refüje çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü, System.String[]

Adana'da motosikletiyle refüje çarpan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Tolga Tufan kullandığı 33 NB 348 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tufan motosikletiyle refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tufan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tufan hayatını kaybetti. Tufan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
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