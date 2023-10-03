Adana\'da Motosiklet Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki bebek öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet ile hafif ticari araç, Kiramithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi'nde çarpıştı.
Devrilen motosikletteki anne, bebeği ve 2 çocuğu yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
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