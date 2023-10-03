Adana'da Motosiklet Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Adana'da Motosiklet Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti

Adana\'da Motosiklet Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 03.10.2023 10:33

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki bebek hayatını kaybetti. Kazada anne ve 2 çocuğu ise yaralandı. Kaza sonucu devrilen motosiklette bulunan anne, bebeği ve 2 çocuğu yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi ve yaralanan anne ile çocukları hastaneye kaldırdı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki bebek öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet ile hafif ticari araç, Kiramithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi'nde çarpıştı.

Devrilen motosikletteki anne, bebeği ve 2 çocuğu yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Motosiklet Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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