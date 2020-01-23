Adana'da motosiklet sürücülerine 164 bin lira ceza - Son Dakika

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Adana'da motosiklet sürücülerine 164 bin lira ceza
6 saat önce
Adana'da motosiklet sürücülerine 164 bin lira cezaADANA'da yapılan uygulamada evrakı eksik olan 41 motosiklet trafikten men edilirken, 219 sürücüye ise 164 bin 231 lira idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:54 Kaynak: DHA
Adana'da motosiklet sürücülerine 164 bin lira ceza
ADANA'da yapılan uygulamada evrakı eksik olan 41 motosiklet trafikten men edilirken, 219 sürücüye ise 164 bin 231 lira idari para cezası kesildi.
Kent genelinde 38 noktada İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik, Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Denetimlerde 783 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. 219 motosiklet sürücüsüne 164 bin 231 lira ceza yazıldı. 41 motosiklet ise eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. Trafik ekibi, sürücüleri kask takmaları konusunda da uyardı.
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