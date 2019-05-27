Adana'da motosiklet sürücülerine 24 bin lira para cezası

Adana'da trafik polislerinin yaptığı denetimlerde, 40 motosiklet sürücüsüne 24 bin TL cezai işlem uygulandı.

Adana'da trafik polislerinin yaptığı denetimlerde, 40 motosiklet sürücüsüne 24 bin TL cezai işlem uygulandı. 14 motosiklet ise trafikten men edildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, motosiklet kazlarında ölüm ve ciddi yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı Güney Kuşak Bulvarı Obalar Kavşağı ile Kocavezir İş Merkezi civarında trafik denetim yapıldı. Denetimlerde 128 motosiklet kontrol edildi, 40 motosiklet sürücüsüne 24 bin 400 TL 80 kuruş cezai işlem uygulandı. 14 motosiklet, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi.



Motosiklet sürücülerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve kazalardan korunabilmeleri için koruma başlıklarını mutlaka takmaları gerektiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek" denildi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Temassız Mobil Ödeme Klasik Cüzdanların Yerini Almaya Başladı

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi

Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor

Hadise'nin Ramazan Bayramındaki Konserlerinden Kazanacağı Ücret Belli Oldu