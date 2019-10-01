Son Dakika Haberleri: Adana'da motosiklet sürücülerine denetim
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Adana'da motosiklet sürücülerine denetim

1 saat önce

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs tarihinden bu yana motosiklet sürücülerine yönelik düzenledikleri denetimlerde 8 bin 711 sürücüye toplam 5 milyon 839 bin 618 TL ceza kestiklerini açıkladı.

Adana'da motosiklet sürücülerine denetim, System.String[]

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs tarihinden bu yana motosiklet sürücülerine yönelik düzenledikleri denetimlerde 8 bin 711 sürücüye toplam 5 milyon 839 bin 618 TL ceza kestiklerini açıkladı.


Kentte motosiklet kazlarında ölüm ve ciddi yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı Seyhan ilçesine bağlı Güney Kuşak Bulvarı Obalar Kavşağı ile Kocavezir İş Merkezi civarında trafik denetimi gerçekleştirdi.


Denetimlerde, motosikletler kontrol edilirken, bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.


Öte yandan, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 20 Mayıs tarihinden bu yana 22 bin 988 motosikleti kontrol ettiklerini, 8 bin 711 sürücüye toplamda 5 milyon 839 bin 618 TL ceza kestiklerini, bin 553 motosikleti trafikten men ettiklerini ve 205 motosikleti muhafaza altına aldıklarını açıkladı.


Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
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