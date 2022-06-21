Motosiklet sürücülerine kask dağıtımı - Son Dakika
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Motosiklet sürücülerine kask dağıtımı

21.06.2022 14:10

Adana'da "Bir Kask Bir Hayat" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask armağan edildi.

Adana'da "Bir Kask Bir Hayat" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask armağan edildi.

Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, aralarında daha önce trafik kazası da yaşamış 260 motosiklet sürücüsü bir araya geldi.

Sürücülere ücretsiz kask dağıtıldıktan sonra konuşma yapan Vali Süleyman Elban, kask kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için bu yönde bir proje düzenlendiğini söyledi.

Elban, kampanyaya ildeki tüm belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Adana, Türkiye'de en çok motosiklet kullanılan illerden biri. Motosiklet ve bisiklet kullanırken kaskın gerçekten koruyucu olduğu ispatlanmış durumda. Onun için kaskın bir yük eziyetten ziyade hayat kurtaran bir aparat olduğu ve bunu sürücülerin mutlaka kullanması gerektiğini özellikle vurgulamak için böyle bir çalışma yapıyoruz. Bu yönde araç kullananlara mutlaka kask takmalarını tavsiye ediyoruz."

Kask hediye edilen 26 yaşındaki Elif Yıldız da yaklaşık 2 ay önce motosiklet kullanırken bir otomobilin çarpması sonucu trafik kazası yaşadığını anlatarak, "Kazada omzum kırıldı. El bileğimde de parçalı kırık var. İkinci bir ameliyat olacağım. Eğer kaskım olmasaydı yüzüm parçalanabilirdi. Motosiklet kullanıcılarının mutlaka kask takmalarını rica ediyorum. Ben görüyorum birçok kişi kaskını takmıyor. Ben kaza yaptığım için kaskı şiddetle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Motosiklet sürücülerine kask dağıtımı - Son Dakika

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