Adana'da motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı - Son Dakika
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Adana'da motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı

15.06.2022 05:16
Adana'da motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı

Adana'da bir motosiklet sürücüsü, yol çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı.

Adana'da bir motosiklet sürücüsü, yol çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, M.H.K. plakasız motosikletiyle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ilerlediği sırada, yola kedi çıktığını fark edince manevra yaptı.

Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, aracın devrilip kaldırıma çarpması sonucu yaralandı.

Yaralıya sürücüye ilk müdahale, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yapıldı.

Kolunda ve bacağında kırıklar oluştuğu tespit edilen M.H.K. Adana Şehir Eğitimim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Motosiklet, Adana, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı - Son Dakika

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