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Adana'da motosiklet uygulaması

57 dakika önce

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik uygulamasında 143 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edilirken 496 bin TL para cezası uygulandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik uygulamasında 143 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edilirken 496 bin TL para cezası uygulandı.

Adana'da motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek, kaza esnasında motosiklet sürücülerinin kask ve diğer koruma ekipmanlarını kullanmalarını sağlamak, tescil kayıtları yapılmadan ya da çalıntı motosikletlerin kullanımını önlemek amacıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında denetimler yapıldı.

22-24 Haziran tarihleri arasında Güney Kuşak Metro Durağı Bölgesi, Kozan Yolu Orhan Kemal Bulvarı, Barış Bulvarı, Obalar Caddesi ve Turgut Özal Bulvarında yapılan denetimler sonucunda kontrol edilen 2023 motosiklet ve elektrikli bisikletten 541'ine idari işlem yapılırken toplamda 496.851 TL para cezası uygulandı. 143 motosiklet ve elektrikli bisiklet de trafikten men edildi.

Ayrıca Turgut Özal Bulvarında gürültü kirliliğine karşı yapılan uygulamada da kontrol edilen 243 motosiklet ve elektrikli bisikletten 125'ine idari işlem yapıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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