Adana'da motosiklet uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da motosiklet uygulaması - Son Dakika

Adana'da motosiklet uygulaması

6 saat önce

Adana'da çalıntı motosiklet, bisiklet ve mobiletlerin bulunması, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçmek için yapılan uygulamada, 3 çalıntı, 2 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.

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Adana'da çalıntı motosiklet, bisiklet ve mobiletlerin bulunması, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçmek için yapılan uygulamada, 3 çalıntı, 2 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Seyhan ilçesinde motosiklet, bisiklet ve mobilet hırsızlıklarının ve kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçilmesi için uygulama yapıldı. Ekipler, yaptığı uygulamada, 421 şahsın Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaparken,2'si ilamatlı olmak üzere 4 aranan şahsı yakaladı.


108 araç, 300 motosikletin yapılan sorgusunda ise şase ve motor numarası kazınmış 1, 3 çalıntı, 2 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirilirken 2'si yabancı uyruklu toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ADANA

Zafer Aktaş, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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