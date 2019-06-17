Son Dakika Haberleri: Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimleri
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Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimleri

1 saat önce

Adana'da polis, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimleri, System.String[]
Adana'da polis, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliğince merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde motosiklet ve elektrikli bisikletlere denetim yaptı.
Denetimlerde incelenen 172 motosiklet ve elektrikli bisikletten yasal şartları taşımadığı belirlenen 19'u trafikten men edildi, 109'unun sürücüsüne 99 bin 411 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan, denetim sırasında Türkiye'de bulunma süresini aştığı tespit edilen yabancı ülke plakalı 2 otomobil İl Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:32 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel
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