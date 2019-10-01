Adana'da motosiklet yangını
11 dakika önce
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki motosiklet yandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:44 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki motosiklet yandı.
Menekşe Mahallesi'nde, Hamit Ateş'in kullandığı seyir halindeki motosiklette, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Motosiklet kullanılamaz hale geldi.
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