Son Dakika Haberleri: Adana'da motosiklet yangını
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Adana'da motosiklet yangını

11 dakika önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki motosiklet yandı.

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki motosiklet yandı.


Menekşe Mahallesi'nde, Hamit Ateş'in kullandığı seyir halindeki motosiklette, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Motosiklet, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:44 Kaynak: AA
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