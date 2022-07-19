Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

19.07.2022 12:48
Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletinde uyuşturucu yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletinde uyuşturucu yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık O.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın idaresindeki motosikletin merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında durdurulduğunu, narkotik köpeğiyle yapılan aramada motosiklete gizlenmiş halde sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak O.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık O.A, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen O.A, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı O.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dağlıoğlu Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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