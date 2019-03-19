Son Dakika Haberleri: Adana'da Motosikletiyle Sulama Kanalına Düşen Kişi Öldü

Adana'da Motosikletiyle Sulama Kanalına Düşen Kişi Öldü

1 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Adana'da Motosikletiyle Sulama Kanalına Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Danişment Mahallesi'nde, motosikletli bir kişinin direksiyon hakimiyetini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri, sulama kanalında yaptıkları aramayla kanala düşen kişiyi çıkarttı.

Sağlık ekipleri, ismi Müslüm Buzkiz olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Buzkiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:11 Kaynak: AA

İtfaiye, Yüreğir, Adana, Güncel
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