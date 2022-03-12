Adana'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Adana'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında

12.03.2022 14:31
Adana'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde Recep Mert T. yönetimindeki 31 AOD 53 plakalı motosiklet ile Ercan K. idaresindeki 01 AGG 005 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaralanan Recep Mert T. 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, hafif ticari aracın sürücüsü Ercan K'yi gözaltına aldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Recep Mert, Çukurova, Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika


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