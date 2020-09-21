Adana'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

ADANA - Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökçe Tümer kullandığı 51 KK 547 plakalı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişinin idaresindeki 01 US 928 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Gökçe T. arkasında yolcu konumda bulunan Fahri Ö ve ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu şahıs yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir ve Seyhan Devlet Hastanelerine kaldırdı. Suriye uyruklu şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.