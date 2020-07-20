Adana'da motosikletli iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin, motosiklet sürücüsü R.D'nin ehliyeti olmadığı için polisten kaçtıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan R.D. ve O.A. polis ekipleri tarafından Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Şüphelilerin gidebileceği sokaklarda önlem alan bekçiler, iki şüpheliyi yakaladı.

Ara sokaklara giren şüpheliler polislerin takibinden kurtulamayınca motosikleti bırakıp yaya olarak izlerini kaybettirmek istedi.

Şüphelilerin "Dur" ikazına rağmen kaçması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, motosikletli iki kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

Adana 'da motosikletle kaçmak isteyen iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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