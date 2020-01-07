Adana'da motosikletli şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Adana'da motosikletli şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen kaçan motosikletteki iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen kaçan motosikletteki iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, üzerinde iki kişi bulunan motosikleti durdurmak istedi.

Şüphelilerin ekiplerin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildiridi.

Atatürk Caddesi'ne kaçan motosikletli şüpheliler burada önlem alan polis ekiplerini de geçerek İbo Osman Caddesi'ne doğru ilerledi.

Motosikletle caddede kaçmayı sürdüren şüphelilerden biri, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu, aracı durduran polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer şüpheli ise ara sokaklara kaçtı.

Alkollü olduğu için kaçtığı belirlenen şüphelilerden K.G. polis merkezine götürüldü.

Adana'da motosikletli şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Seyhan, Özler, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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