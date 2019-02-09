Adana'da 'Muay Thai' Rüzgarı Esti
23 dakika önce
ADANA'da, 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele ettiği Muay Thai Şampiyonası'nda başarılı olan sporcular, ödüllendirildi.
ADANA'da, 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele ettiği Muay Thai Şampiyonası'nda başarılı olan sporcular, ödüllendirildi. Adana Valiliği
ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle ASKİ Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya halk büyük ilgi gösterdi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
ve kent protokolünün izlediği şampiyonada Türkiye
, Almanya
, Azerbaycan
, İran
, Gürcistan
ve Portekiz
'den 14 sporcu, ringde kıyasıya mücadele etti. 7 klasmanda gerçekleşen müsabakalarda başarılı olan sporculara kupaları, kent protokolü tarafından verildi.
- Adana
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:53 Kaynak: DHA
Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı
Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti
Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti