Adana'da Muay Thai Turnuvası
1 saat önce
Adana'da 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele edeceği Muay Thai Turnuvası, 8 Şubat Cuma günü ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Adana
'da 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele edeceği Muay Thai Turnuvası, 8 Şubat Cuma günü ASKİ Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenecek. Türkiye
Muay Thai Federasyonu Genel Koordinatörü Hakan Şahade
, Adana Valiliği
ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenecek Muay Thai Turnuvası hakkında düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Şahade, turnuvanın 8 Şubat Cuma günü ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenleneceğini belirterek, "Dünyanın 132 ülkesinde yapılan ve çok popüler bir spor olan Muay Thai artık ülkemizde de tanınıyor. Amacımız, ülkemizdeki başarılı milli sporcularımızı televizyonda yapılan maçlarla daha iyi tanıtmak ve başarılı olmalarını sağlamak. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Almanya
, Azerbaycan
, İran
, Gürcistan
ve Portekiz
'den toplam 14 sporcu katılacak" dedi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:06 Kaynak: İHA
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