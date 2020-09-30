Adana'da muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

Adana'da mahalle muhtarlarına kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik eğitim verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, sorumluluk sahasındaki 126 mahalle muhtarına yönelik eğitim toplantısı düzenledi.
Toplantıda, muhtarların kadına yönelik şiddetle mücadelede görev alması konusunda sosyal mesafe kuralları da dikkate alınarak eğitim ve bilgilendirme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:05 - Kaynak: AA
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