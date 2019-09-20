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Adana'da "Mültecilerin Eğitime Erişimi Alt Başlıklı İnsan Hakları" eğitimi

45 dakika önce

Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle "Mültecilerin Eğitime Erişimi Alt Başlıklı İnsan Hakları" eğitimi düzenlendi.

Adana'da

Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle "Mültecilerin Eğitime Erişimi Alt Başlıklı İnsan Hakları" eğitimi düzenlendi.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Yüreğir Kaymakamlığı 18-19 Eylül tarihleri arasında ilçede görevli 30 öğretmen ile 10 imam hatip ve ilçe insan hakları kurulu üyelerini eğitime aldı.


Eğitim programına Adalet Bakanlığı Müşaviri Yılmaz Ensaroğlu, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Eski Başkan Vekili Aydın Bingöl, Adalet Bakanlığı Uzmanı Yavuz Güçtürk, Avukat Sibel Öner, Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gülsun Dülger, Suriyeli Mülteci Beşar Zidan ve Abdulmecid Abdullah konuşmacı olarak katıldı.


Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, açılış konuşmasında, insan hakları eğitiminin önemine dikkat çekti. Öğretmen ve imam-hatiplerin Yüreğir'in her bölgesinde bulunduğunu belirten Kaymakam Bingöl, bu eğitim sonrasında katılımcıların okullarında ve mahallelerinde bu eğitimleri vermelerinin projenin bir adım ötesi olduğunu belirtti.


UNHCR temsilcisi Yasemin Şener ise, tüm katılımcılara teşekkür ederken insan hakları alanında yapılacak eğitimlere her daim destek verdiklerini belirtti.


İki gün süren eğitimler sonrası katılımcılara sertifika dağıtımı yapıldı. - ADANA

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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