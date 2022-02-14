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Adana'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 42 yıl hapis cezası - Son Dakika

Adana'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 42 yıl hapis cezası

14.02.2022 13:55
Adana'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 42 yıl hapis cezası

Adana'da 7 müşterisini dolandırdığı iddiasıyla yargılanan kuyumcuya 42 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da 7 müşterisini dolandırdığı iddiasıyla yargılanan kuyumcuya 42 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık O.B. katılmazken müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık O.B'nin kentte kuyumculuk yaptığını, müştekilere "siyasi ve bürokratik camiada tanıdıklarım var, altın yükselecek" diyerek altınlarını ve nakit paralarını aldığı bilgisine yer verdi.

Bir süre sonra müştekilerin altın ve paralarını istemesine rağmen sanık O.B'nin teslim etmediğini bildiren savcı, zanlının "dolandırıcılık" suçundan 7 müştekiye yönelik eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.B'nin avukatı savunmasında, "Müvekkilim ile müştekilere yönelik dolandırıcılık kastı olmamıştır. Suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilim O.B'nin beraatine karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki Ö.Ş. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben kendisine 227 bin lira verdim. Ayrıca akrabalarımdan aldığım çeyrekleri de kendisine teslim ettim. O.B. aramızdaki güven ilişkisine dayanarak beni dolandırdı. Kendisi hakkında şikayetleri duyunca ben altınlarımı istedim. Bana 50 bin lira değerinde altın verdi. Bunları bozdurmaya gittiğimde altınların sahte olduğu ortaya çıktı. Bana hiçbir şekilde ödeme yapmadı, zararımda giderilmedi. Kendisinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, 7 müştekiye yönelik eylemi nedeniyle "dolandırıcılık" suçundan toplamda 42 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık O.B. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

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Dolandırıcılık, Para Cezası, Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 42 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 42 yıl hapis cezası - Son Dakika
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