Adana'da mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülecek - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülecek

24.04.2022 16:24
Adana'da mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülecek

Seyhan Belediyesi ile İş Kadınları Derneği (İŞKAD), evlerdeki mutfak atıklarının kompost gübreye dönüştürülmesi için proje geliştirildi.

Seyhan Belediyesi ile İş Kadınları Derneği (İŞKAD), evlerdeki mutfak atıklarının kompost gübreye dönüştürülmesi için proje geliştirildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile İŞKAD Başkanı Berman Mantı, Seyhan Belediyesi Tesisleri'ndeki, "Gıdamı Koruyorum" projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Akay, gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıklarının tesislerinde kompost gübreye dönüştürülmesinin ardından artık evlerde de gübre üretimi gerçekleştireceklerini belirtti.

İŞKAD Başkanı Mantı da 100'e yakın aileye dağıtılan gübre üretim seti sayesinde evlerdeki organik atıkların değerlendirileceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2) Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2) Son dakika! Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2) Son dakika! Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülecek - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen küçük çocuğun bağırışı sosyal medyada gündem oldu! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı!
16:08 Attığı taş nedeniyle polis memurunun ikinci kattan düşerek şehit olmasına sebep olan şüphelinin dosyası kabarık çıktı
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'nın altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:48 Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 16:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement