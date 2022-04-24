Seyhan Belediyesi ile İş Kadınları Derneği (İŞKAD), evlerdeki mutfak atıklarının kompost gübreye dönüştürülmesi için proje geliştirildi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile İŞKAD Başkanı Berman Mantı, Seyhan Belediyesi Tesisleri'ndeki, "Gıdamı Koruyorum" projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.
Akay, gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıklarının tesislerinde kompost gübreye dönüştürülmesinin ardından artık evlerde de gübre üretimi gerçekleştireceklerini belirtti.
İŞKAD Başkanı Mantı da 100'e yakın aileye dağıtılan gübre üretim seti sayesinde evlerdeki organik atıkların değerlendirileceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülecek - Son Dakika