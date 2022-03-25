Adana'da "Mutfakta sıfır atık" etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da "Mutfakta sıfır atık" etkinliği

25.03.2022 15:01
Adana'da "Mutfakta sıfır atık" etkinliği

Adana'da gıda atıklarının en aza indirilmesi amacıyla "Mutfakta sıfır atık" etkinliği düzenlendi.

Adana'da gıda atıklarının en aza indirilmesi amacıyla "Mutfakta sıfır atık" etkinliği düzenlendi.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Yüreğir Belediyesi Misis Kazı Evi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Avrupa Birliği'ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği (EURODER) Başkan Yardımcısı Feride Demir, evlerden daha az atığın çıktığı sade yaşam biçimine yeniden uyum sağlayabilmenin özel bir dikkat gerektirdiğini belirtti.

Demir, evleri yeni bir şeylerle doldurma alışkanlığının ileri boyuta ulaştığını aktararak, "Nelerin 'ihtiyaç' nelerin 'fazla' olduğu konusunda artık ayrım yapamaz hale geldik." ifadesini kullandı.

"Bireysel çabaya mutfağımızdan başlayalım"

İhtiyaçtan fazlasını tüketmeye bağımlı hale gelindiğini kaydeden Demir, şöyle devam etti:

"Bu düzen içerisinde, hem gezegenin bütünlüğünü hem de kendi ruhsal dengemizi bozuyoruz. İşte bu noktada, kişisel sağlığımızı ve iyi yaşamı, içinde yaşadığımız gezegenin iyiliğinden ayrı tutamayacağımızı fark etmeliyiz. Bu nedenle devletlerin, sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kuruluşların sürdürülebilir yaşam projelerine verdiği destek kadar, bireysel çabalarımızın da önemli bir yere sahip olduğunu hatırlamalıyız. Bireysel olarak göstereceğimiz çabaya, günlük yaşantımızın en yüksek tüketim payına sahip alanlarından biri olan mutfağımızdan başlayalım. Karbon salınımının yüzde 8'ini gıda atıklarının oluşturduğu, yıllık yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği bir dünyada, alacağımız bireysel önlemlerle bu sorunun çözümüne katkıda bulunabiliriz."

Etkinliğe Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Bolkan ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Adana'da nitrat kirliliğine hassas bölgelerin belirlenmesi projesi anlatıldı Adana'da nitrat kirliliğine hassas bölgelerin belirlenmesi projesi anlatıldı Adana'da akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı Adana'da akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı

Yüreğir Belediyesi, Avrupa Birliği, Feride Demir, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 'Mutfakta sıfır atık' etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
14:43 Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da "Mutfakta sıfır atık" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement