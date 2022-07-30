Muayene olmaya gitti! Bir daha haber alınamadı

Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer tedavisi olan 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da kızı Eda Atay (27) ile öğle saatlerinde muayene olmak için Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Atay'dan muayene sonrası kan tahlili istendi. Atay, annesini beklemesi için koridordaki banka oturtup sıra almak amacıyla danışmaya gitti. Atay, döndüğünde annesini bulamadı. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve AFAD ekipleri hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ve ormanda günlerdir süren arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

"KENDİSİNİ İFADE EDEBİLİYOR, HASTALIĞI ÇOK İLERLEMEDİ"

Eda Atay, annesinin Alzheimer hastalığı şüphesiyle 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Atay, "O gün muayene olmak için gittiğimiz hastanede kan tahlilleri için fiş alırken annem de koltuğa oturup beni beklemeye başladı. Fiş alıp geri döndüğümde annemi bulamadım. Beni göremeyince telaşlanıp kalkıp gittiğini düşünüyorum. Hastalığı tam olarak ilerlemediği için kendini ifade edebiliyor. Buna karşın o günden bu yana hiç bir ize rastlamadık. Onu çok merak ediyoruz. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Gören ya da duyanlar lütfen polis ekiplerine bildirsinler" diye konuştu.