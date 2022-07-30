Muayene olmaya gitti! Bir daha haber alınamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Muayene olmaya gitti! Bir daha haber alınamadı

30.07.2022 11:09

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tahlil sırası beklerken kaybolan Rahime Atay'dan 6 gündür haber alınamıyor. Ekipler, alzheimer tedavisi gören kadını arama çalışmalarını Seyhan Baraj Gölü çevresi ile ormanda yoğunlaştırdı.

Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer tedavisi olan 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da kızı Eda Atay (27) ile öğle saatlerinde muayene olmak için Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Atay'dan muayene sonrası kan tahlili istendi. Atay, annesini beklemesi için koridordaki banka oturtup sıra almak amacıyla danışmaya gitti. Atay, döndüğünde annesini bulamadı. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve AFAD ekipleri hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ve ormanda günlerdir süren arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

Muayene olmaya gittiği hastanede kaybolan kadın sırra kadem bastı

"KENDİSİNİ İFADE EDEBİLİYOR, HASTALIĞI ÇOK İLERLEMEDİ"

Eda Atay, annesinin Alzheimer hastalığı şüphesiyle 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Atay, "O gün muayene olmak için gittiğimiz hastanede kan tahlilleri için fiş alırken annem de koltuğa oturup beni beklemeye başladı. Fiş alıp geri döndüğümde annemi bulamadım. Beni göremeyince telaşlanıp kalkıp gittiğini düşünüyorum. Hastalığı tam olarak ilerlemediği için kendini ifade edebiliyor. Buna karşın o günden bu yana hiç bir ize rastlamadık. Onu çok merak ediyoruz. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Gören ya da duyanlar lütfen polis ekiplerine bildirsinler" diye konuştu.

Muayene olmaya gittiği hastanede kaybolan kadın sırra kadem bastı
Muayene olmaya gittiği hastanede kaybolan kadın sırra kadem bastı
Muayene olmaya gittiği hastanede kaybolan kadın sırra kadem bastı
Muayene olmaya gittiği hastanede kaybolan kadın sırra kadem bastı
Muayene olmaya gittiği hastanede kaybolan kadın sırra kadem bastı
YORUMLAR
500
Rahime Atay 5 gündür kayıp Rahime Atay 5 gündür kayıp
Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, Seyhan Baraj Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muayene olmaya gitti! Bir daha haber alınamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:03 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan skandal Putin tezahüratı için açıklama geldi: Ukrayna bizden özür dilemeli
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:37 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira olarak hesaplandı
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 14:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Muayene olmaya gitti! Bir daha haber alınamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement