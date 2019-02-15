Son Dakika Haberleri: Adana'da Müze İnşaatındaki İskele Çökmesiyle İlgili Soruşturma

Adana'da Müze İnşaatındaki İskele Çökmesiyle İlgili Soruşturma

31 dakika önce

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde ikinci etap inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 işçinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adana'da Müze İnşaatındaki İskele Çökmesiyle İlgili Soruşturma, System.String[]
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde ikinci etap inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 işçinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Demirtaş, iskelenin, aşırı yağışların duvara yaptığı etki sonucu çöktüğünün değerlendirildiğini söyledi.

Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde, dün ikinci etap inşaatında, işçilerin de bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ile  AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, CANKUR görevlilerince çöken iskelenin altından çıkarılırken, AFAD ekibi de eğitimli köpekle enkaz altında başka işçi olup, olmadığı yönünde arama yaptı. Sağlık görevlilerinin ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdığı işçilerden Halil Bilen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akraba olan işçiler Mikail Bilen, Selman Bilen ve Abulrakip Bilen ile Yıldız Yüzer ise tedaviye alındı.

VALİDEN YARALILARA ZİYARET 

Yaralı işçilere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Çöken duvarın enkazı altında kalarak, yaşamını yitiren Halil Bilen'in ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileyen Demirtaş, iskele çökmesinin, aşırı yağışların duvara yaptığı etkiden kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi. Vali Demirtaş, olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:20 Kaynak: DHA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müze İnşaatında Duvar Çöktü: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi, 6 İşçi Yaralandı Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı

Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 13:51:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Müze İnşaatındaki İskele Çökmesiyle İlgili Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]