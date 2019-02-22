Adana'da "Müzede Geleneksel Dokunuşlar" Sergisi Açıldı
1 saat önce
Adana'da down sendromluların ve öğrenim çağındaki çocukların hazırladığı "Müzede Geleneksel Dokunuşlar" sergisi törenle açıldı.
Adana
'da down sendromluların ve öğrenim çağındaki çocukların hazırladığı "Müzede Geleneksel Dokunuşlar" sergisi törenle açıldı.
Adana Müze Müdürlüğü ve Akdeniz
Geleneksel El Sanatları Derneğince ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, down sendromlu vatandaşların ve 7-15 yaşındaki çocukların hazırladığı serginin açılışı Adana Valisi Mahmut Demirtaş
'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Vali Demirtaş ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Demirtaş, ebru, kumaş baskı, dokuma ve deri işleme gibi el sanatları eserlerinin yer aldığı serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Sergi, Adana Müze Müdürlüğü fuaye salonunda 3 Mart'a kadar açık olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:32 Kaynak: AA
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