Adana'da Nadir Hastalıklar Günü etkinliği - Son Dakika
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Adana'da Nadir Hastalıklar Günü etkinliği

28.02.2022 16:05
Adana'da Nadir Hastalıklar Günü etkinliği

Adana'da tarihi Taş Köprü üzerinde 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana'da tarihi Taş Köprü üzerinde 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Tabip Odası, Adana Kent Konseyi, Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği, hasta çocuklarla aileleri katıldı.

Tarihi Taş Köprü üzerine kurulan stantta ziyaretçilere nadir hastalıklar hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte yüzleri boyanan çocuklara hediyeler verildi. Etkinlik sonunda renkli uçan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

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BAŞAKAY 1 yaşında BAŞAKAY 1 yaşında Milli İrade Platformu 28 Şubat'ı protesto etti Milli İrade Platformu 28 Şubat'ı protesto etti

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, 28 Şubat, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Nadir Hastalıklar Günü etkinliği - Son Dakika


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