Adana'da namaz kılınacak cami ve diğer alanlar belirlendi - Son Dakika

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kent genelinde 919 cami bahçesi, 14 stadyum, 11 saha, 17 yeşil alan, 10 park, 25 pazar yeri, Merkez Park ve TÜYAP Fuar Alanı'nda cemaatle namaz kılınabileceğini bildirdi.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, il genelinde 15 ilçede planlama yapıldığını, tedbirlere uygun şekilde ibadet edilebilecek camilerin ve diğer alanların belirlendiğini kaydetti.

Adana genelinde, 919 cami bahçesi, 14 stadyum, 11 saha, 17 yeşil alan, 10 park, 25 pazar yeri, Merkez Park ve TÜYAP Fuar Alanı'nda cemaatle namaz kılınabileceğini belirten Demirtaş, "Ayrıca tüm köylerde de öğle, ikindi ve cuma namazları cemaatle kılınabilecek." ifadesini kullandı.