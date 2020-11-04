Adana'da nar suyu kaynatılan kazana düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde nar suyu kaynatılan kazana düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Çürüklü Mahallesi'nde nar ekşisi hazırlamak için aile fertleriyle bir araya gelen İsmail Çürük (70), dengesini kaybederek nar suyunun kaynadığı kazana düştü.
Vücudunda yanıklar oluşan Çürük, yakınlarınca kazandan çıkartıldıktan sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çürük, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Kaynak: AA
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