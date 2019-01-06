Adana'da Narenciye Bahçeleri Sular Altında Kaldı
30 dakika önce
Adana'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
Adana
'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
Günlerdir devam eden yağışlı hava nedeniyle merkez Yüreğir
ilçesine bağlı Esenler
Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesi sular altında kaldı. Mandalina, portakal gibi ürünler su üzerinde yüzerken, çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar mağdur oldu.
Sular altında kalan narenciye bahçelerinde su seviyesinin ağaçların boyunun yarısına kadar ulaştığı görüldü. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:15 Kaynak: İHA
Katil Koca, 20 Yıllık Eşini 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş
Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi
Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı