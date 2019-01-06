Son Dakika Haberleri: Adana'da Narenciye Bahçeleri Sular Altında Kaldı

Adana'da Narenciye Bahçeleri Sular Altında Kaldı

1 saat önce

- Adana'da narenciye bahçeleri sular altında kaldıADANA - Adana'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

- Adana'da narenciye bahçeleri sular altında kaldı

ADANA - Adana'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
Günlerdir devam eden yağışlı hava nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesi sular altında kaldı. Mandalina, portakal gibi ürünler su üzerinde yüzerken çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar mağdur oldu.
Sular altında kalan narenciye bahçelerinde su seviyesinin ağaçların boyunun yarısına kadar ulaştığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Adana, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti

Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu Katil Koca, 20 Yıllık Eşini 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:34:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Narenciye Bahçeleri Sular Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]