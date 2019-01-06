Adana'da Narenciye Bahçeleri Sular Altında Kaldı
1 saat önce
- Adana'da narenciye bahçeleri sular altında kaldıADANA - Adana'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
- Adana
'da narenciye bahçeleri sular altında kaldı
ADANA - Adana'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
Günlerdir devam eden yağışlı hava nedeniyle merkez Yüreğir
ilçesine bağlı Esenler
Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesi sular altında kaldı. Mandalina, portakal gibi ürünler su üzerinde yüzerken çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar mağdur oldu.
Sular altında kalan narenciye bahçelerinde su seviyesinin ağaçların boyunun yarısına kadar ulaştığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:45 Kaynak: İHA
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