Son Dakika Haberleri: Adana'da Narenciye Fabrikasında Yangın

Adana'da Narenciye Fabrikasında Yangın

49 dakika önce

Adana'da narenciye fabrikasında yangınADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde narenciye fabrikasına büyük bir yangın meydana geldi.

Adana'da narenciye fabrikasında yangın

ADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde narenciye fabrikasına büyük bir yangın meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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