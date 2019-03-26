Adana'da Narenciye Fabrikasında Yangın

Adana'da narenciye fabrikasında yangınADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde narenciye fabrikasına büyük bir yangın meydana geldi.

Adana'da narenciye fabrikasında yangın



ADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde narenciye fabrikasına büyük bir yangın meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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