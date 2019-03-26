Adana'da Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın (1)
9 dakika önce
ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı.
ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Plastik kasaların yanması nedeniyle itfaiye ekiplerinin söndürmekte güçlük çektiği yangında yaralanan olmadı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu mahallesi Karataş yolu üzerinde kurulu bulunan narenciye paketleme tesisin deposunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de plastek ve tahta kasaların bulunduğu tesisteki yangına müdahale etti. Yangın sırasında çalışan işçilerin dışarı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen özellikle plastik kasaların çalışmaları güçleştirdiği kaydedildi. Tesisin çatısının büyük bölümü kısmen çöktü.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:02 Kaynak: DHA
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