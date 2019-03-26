Adana'da Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın
1 saat önce
Adana'da bir narenciye paketleme tesisinin depo bölümünde yangın çıktı.
Adana
'da bir narenciye paketleme tesisinin depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yangın, Yüreğir
ilçesi Havutlu
Mahallesi Karataş
yolu üzerinde bulunan narenciye paketleme tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, narenciye paketle tesisinin depo bölümünden bir anda alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden işçiler olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangını müdahale etmek için 7 arazöz, 5 su tankere ile 1 itfaiye vinci takviyeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Olay da ise yaralanan olmadığını öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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