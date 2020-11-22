Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın - Son Dakika

Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın

22.11.2020 09:55

Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın Kaçak imalathanede 515 kilogram nargile tütünü, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markalarda boş nargile tütünü paketi, 25 bin adet boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi Adana...

Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaçak imalathanede 515 kilogram nargile tütünü, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markalarda boş nargile tütünü paketi, 25 bin adet boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

ADANA - Adana polisi kaçak nargile imalathanesine yatığı baskında 515 kilogram nargile tütünü, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markalarda boş nargile tütünü paketi, 25 bin adet boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesindeki bir adreste nargile imalathanesi kurulduğunu belirledi. Polis bu adrese operasyon yaptı. Kaçak nargile tütünü imalathanesi haline getirilen iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 60 kilogramı kuru 515 kilogram nargile tütünü, 25 bin adet makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markalarda boş nargile tütünü paketi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı.

Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın
Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın
Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın
Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın - Son Dakika


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