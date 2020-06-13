Adana'da narkotik operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika

Adana'da narkotik operasyonu: 10 tutuklama

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutulandı, 1 kişi ise dli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, teknik ve fiziki çalışmaların ardından kent merkezinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılığı yaptığı öne sürülen şüphelilerin adresleri belirlendi. Yaklaşık 450 polisin katılımıyla 10 Haziran'da şafak vakti düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli saklandıkları yerlerde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet kenevir bitkisi, 1 adet balistik yelek, 1 adet tabanca, 176 adet değişik çaplarda dolu fişek, 880 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheli ise aranıyor.