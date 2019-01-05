Son Dakika Haberleri: Adana'da Narkotik Uygulaması

Adana'da Narkotik Uygulaması

44 dakika önce

ADANA (AA) – Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Adana'da Narkotik Uygulaması, System.String[]
ADANA (AA) – Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, özel hareket ve terörle ekiplerinin desteğiyle, kent merkezindeki bazı caddelerde denetim yapıldı.

Uygulamada, şüpheli bulunan araçlar durdurularak eğitimli köpeklerle detaylı arama yapıldı. Sürücüler ve araçta bulunanlar, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'ndeki uygulama noktasında incelemelerde bulundu, caddedeki iş yerlerini ziyaret etti.

Vatandaşlar sohbet eden Aktaş, bir kahvehanede oturarak çay içti.

Aktaş, mahallelinin huzur ve güven içerisinde yaşaması için emniyet teşkilatı olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:27 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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