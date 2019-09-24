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Adana'da narkotik uygulaması

1 saat önce

Adana'da narkotik uygulaması Narkotik polisi hassas burunlu detektör köpeğiyle uygulama yaparak şüphelendiği araçları durdurup arama yaptıADANA - Adana'da narkotik polisi hassas burunlu detektör köpeğiyle uygulama yaparak şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı.

Adana'da narkotik uygulaması

Narkotik polisi hassas burunlu detektör köpeğiyle uygulama yaparak şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı

ADANA - Adana'da narkotik polisi hassas burunlu detektör köpeğiyle uygulama yaparak şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımıyla Denizli Mahallesinde yaklaşık 150 polisle uygulama yapıldı.

Uygulama sırasında polis, şüphelendiği araçları durdurup didik didik aradı. Aramalara hassas burunla detektör köpekte katıldı. Köpek araç bagajlarında ve içinde uyuşturucu aradı. Yapılan aramalarda uyuşturucu bulunmazken vatandaşların GBT sorgusu da yapıldı. Polis, daha sonra iş yerlerinde de arama yaptı.

Uygulama esnasında uzun namlulu özel harekat polisleri de sokak başlarında elleri tetikte güvenlik önlemi aldı.

Adana'da narkotik uygulaması

Narkotik, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
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